В Москве завершился турнир «Командирские старты-2019»

Атлеты Восточного военного округа завоевали Кубок министра обороны на турнире «Командирские старты-2019».

Мероприятие завершилось сегодня в Москве. В церемонии закрытия принял участие заместитель министра обороны Андрей Картаполов. Он наградил победителей и подчеркнул, что все участники проявили целеустремленность, решительность и волю к победе.

Второе место с минимальным отрывом заняла сборная ВДВ, бронза - у команды Западного военного округа.

В этом году за кубок боролись 110 спортсменов, которые представляли почти все виды и рода войск. Они состязались в пяти дисциплинах - бег, плавание, стрельба, гимнастика и легкоатлетическая эстафета.

«Командирские старты» для офицеров прошли уже в седьмой раз.