Отражение химатаки: эффектные кадры учений войск РХБЗ на Урале

В канун 101-летия войск РХБ защиты военнослужащие на Урале провели комплексные учения. Продвигаясь по лесной дороге, машина химической разведки РХМ-6 выявила контроль уровня заражения на участке выполнения задания. Чтобы обозначить зону заражения, расчет установил метки защитных ограждений.

На следующем этапе старший химик-разведчик заложил информационную записку о характере токсичного вещества и его концентрации; сегодня, по замыслу маневров, это VX - отравляющее вещество нервно-паралитического действия. По команде руководителя учения разведчики должны как можно быстрее покинуть зону заражения и прибыть на пункт специальной обработки.

В соседнем учебном районе развернут пост аэрозольной маскировки. Экипажи термодымовых машин ТДА-3 сдают нормативы по развертыванию и применению, закрывая дымовым щитом условный стратегически важный объект.

В районе специальной обработки бронетранспортеры военнослужащих обрабатываются горячей водной смесью и паром под высоким давлением, нагнетаемым двигателем от самолета L-29 «Дельфин». Газопылевая струя сбивает отравляющие вещества с бортов бронетехники. Теперь личному составу и военной технике ничего не угрожает.