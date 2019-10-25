«Триумфы» отбили атаку с воздуха на учениях в Сербии

На авиабазе Батайница близ Белграда началась активная фаза учений по противовоздушной обороне «Славянский щит - 2019». В совместных маневрах России и Сербии принимают участие зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и комплексы «Панцирь-С».

Российское вооружение впервые в истории было вывезено в Европу для проведения учений.

В условиях помех военнослужащие получили сигнал о нарушении воздушных границ самолетами условного противника и отразили авианалет, а также нашли и сопроводили цели.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в учениях также принимают участие зенитные ракетные комплексы «Нева-М1Т» и «Куб-М» Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии.

Учения «Славянский щит - 2019» проводятся впервые и состоят из двух этапов. Первый этап прошел в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области. Второй этап пройдет с 23 по 29 октября 2019 года на территории Сербии.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.