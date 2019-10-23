Бронетанковое небо: кадры десантирования на российско-белорусских учениях под Брестом

На полигоне Брестский подразделения ВДВ России и Белоруссии провели совместные тактические учения. Перед военнослужащими двух стран была поставлена задача: выдвинуться на указанный рубеж, где блокировать и уничтожить подразделения условного противника.

Учения начались с подавления средств ПВО «врага», которое провели штурмовики Як-130. Из двух самолетов Ил-76мд были спущены на землю БТР, гаубицы, автомобили и платформа с боеприпасами. Следом за техникой десантировались 100 военнослужащих с оружием и снаряжением.

Впервые в Белоруссии во время наступления была испытана новейшая боевая машина десанта БМД-4М.

В российско-белорусских маневрах участвовали около 1000 человек, было задействовано 250 единиц боевой техники. Слаженность действий отрабатывалась и днем, и ночью. По сути - это финальный этап совместной подготовки сил спецопераций двух стран. Ему предшествовали учения России, Белоруссии и Египта, которые прошли 2 месяца назад в Рязани.