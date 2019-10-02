В Минобороны опровергли слухи об испытаниях С-500 в Сирии

В Минобороны опровергли появившиеся в СМИ публикации о том, что военные испытали в Сирии зенитную ракетную систему С-500 «Прометей».

В военном ведомстве напомнили, что данная ЗРС предназначена для уничтожения баллистических и аэродинамических целей на больших расстояниях.

«Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории САР не было и нет», - констатировали в Минобороны России.

В Минобороны также подчеркнули, что система ПВО в Сирии выстроена по объектовому принципу для надежного прикрытия баз в Тартусе и Хмеймиме и в данной системе задействованы новейшие комплексы С-400.