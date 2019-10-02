Фрегат «Адмирал Макаров» с главной иконой ВМФ отправится в Тартус из Греции

Новейший фрегат «Адмирал Макаров», находящийся в порту Керкира на греческом острове Корфу в рамках форума «Русская неделя на Ионических островах», завершил программу пребывания. Визит российского корабля вызвал огромный интерес у местного населения, за время стоянки его посетили более тысячи человек.

Фрегат прибыл в порт в конце сентября и все это время был открыт для посещения. На палубу, где проводились экскурсии, могли попасть все желающие. Гиды рассказывали об «Адмирале Макарове» и его вооружении. На борту корабля находится главная икона Военно-Морского Флота России «Святой апостол Андрей Первозванный».

Мероприятия «Русской недели» проводятся в память о великом русском флотоводце Федоре Ушакове, эскадра которого в 1799 году выбила с греческого острова Керкира (Корфу) войска Наполеона и освободила другие Ионические острова.

В рамках форума проводились богослужения, научные конференции, выставки, праздничные концерты и фестивали. Экипаж фрегата побывал на литургии в храме Иоанна Предтечи. Моряки возложили венки и цветы к памятникам первому президенту Греции Иоаннису Каподистрии и Федору Ушакову. Из Греции «Адмирал Макаров» отправится в Тартус.