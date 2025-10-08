МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане

Главе ведомства представили наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств, провизии и боеприпасов личному составу, а также дистанционному минированию местности, уничтожению укреплений и живой силы противника.
2025-10-08 18:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе рабочего визита в Таджикистан посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел системы контроля космического пространства, расположенные на территории республики.

Во время инспекции глава российского оборонного ведомства проверил уровень оснащенности подразделений современной военной техникой и вооружением. Ему доложили, что с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции, на базе проводится доработка техники, в частности, устанавливаются комплексы противодронной защиты.

Военнослужащие продемонстрировали министру беспилотные летательные аппараты различных типов, а также современные комплексы, предназначенные для противодействия дронам.

Кроме того, Андрею Белоусову представили новейшие наземные робототехнические комплексы, способные выполнять широкий спектр задач - от доставки боеприпасов и продовольствия до дистанционного минирования местности, разрушения укрепленных позиций и уничтожения личного состава. Как отметил командир базы, эти комплексы будут задействованы в предстоящих совместных учениях с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2025».

В завершение визита министр провел совещание с командованием 201-й военной базы, где обсудил вопросы боевой подготовки, организацию занятий и участие российских подразделений в международных учениях в Таджикистане.

Также Белоусов посетил оптико-электронный узел системы контроля космического пространства, где проверил работу дежурных смен и заслушал доклад заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Александра Головко.

Он рассказал о характеристиках и перспективах развития комплекса. По словам Головко, основным вооружением узла является модернизированный оптико-электронный комплекс, предназначенный для обнаружения и распознавания космических объектов.

Ранее Белоусов и его коллега из КНДР генерал армии Но Гван Чхоль открыли скульптурную композицию «Союзники. Бойцы Кореи».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #таджикистан #Белоусов
