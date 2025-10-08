Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе рабочего визита в Таджикистан посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел системы контроля космического пространства, расположенные на территории республики.
Во время инспекции глава российского оборонного ведомства проверил уровень оснащенности подразделений современной военной техникой и вооружением. Ему доложили, что с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции, на базе проводится доработка техники, в частности, устанавливаются комплексы противодронной защиты.
Военнослужащие продемонстрировали министру беспилотные летательные аппараты различных типов, а также современные комплексы, предназначенные для противодействия дронам.
Кроме того, Андрею Белоусову представили новейшие наземные робототехнические комплексы, способные выполнять широкий спектр задач - от доставки боеприпасов и продовольствия до дистанционного минирования местности, разрушения укрепленных позиций и уничтожения личного состава. Как отметил командир базы, эти комплексы будут задействованы в предстоящих совместных учениях с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2025».
В завершение визита министр провел совещание с командованием 201-й военной базы, где обсудил вопросы боевой подготовки, организацию занятий и участие российских подразделений в международных учениях в Таджикистане.
Также Белоусов посетил оптико-электронный узел системы контроля космического пространства, где проверил работу дежурных смен и заслушал доклад заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Александра Головко.
Он рассказал о характеристиках и перспективах развития комплекса. По словам Головко, основным вооружением узла является модернизированный оптико-электронный комплекс, предназначенный для обнаружения и распознавания космических объектов.
Ранее Белоусов и его коллега из КНДР генерал армии Но Гван Чхоль открыли скульптурную композицию «Союзники. Бойцы Кореи».
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»