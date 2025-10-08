Расчет «Града» обеспечил продвижение штурмовиков ВС РФ под Малой Токмачкой

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Днепр» нанес удар по позициям украинских подразделений в районе Малой Токмачки Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, огонь артиллерии обеспечил продвижение штурмовых групп и позволил закрепиться на новых рубежах.

По данным ведомства, координаты целей передали средствами воздушной разведки. В результате удара противник понес потери как в живой силе, так и в технике. Были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, пулеметные точки, автомобиль и до 10 боевиков. После этого штурмовые группы заняли освобожденные позиции.

Командир боевой машины с позывным Аксай рассказал, что основная задача расчета - обеспечить безопасное продвижение пехоты.

«Подавляем живую силу противника, огневые средства, орудия. Работаем на упреждение, чтобы наши войска беспрепятственно продвинулись», - отметил он.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря взаимодействию разведки и артиллерии цели были своевременно обнаружены и поражены.

Расчеты «Градов» продолжают вести огонь по артиллерийским позициям противника, пунктам управления и местам базирования беспилотников, снижая боеспособность украинских подразделений.

