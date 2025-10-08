МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Суперкам» скорректировал удар по опорнику ВСУ в Днепропетровской области

С воздуха «Суперкам» обнаружил позицию противника и передал точные координаты ударным расчетам. После этого по цели сработал «Ланцет» - в районе попадания видны детонация боеприпасов и последующее разрушение укрепленного опорного пункта.
Андрей Вакула 2025-10-08 13:38:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Беспилотник «Суперкам» помог скорректировать удар по укрепленной позиции ВСУ в Днепропетровской области. Подробности работы операторов воздушной разведки рассказал корреспондент Андрей Вакула в своем сюжете.

Перед вылетом бойцы проверяют направление ветра, чтобы посадить беспилотник - вместо флюгера в ход идет горсть земли, брошенная вверх. По словам операторов, дрон запускается против ветра - это помогает быстрее набрать высоту и безопасно раскрыть парашют при возвращении.

«Против ветра. Это чтоб он быстро скинул высоту. И раскинул парашют на безопасной высоте. Улетает так же. Против ветра для улучшения подъемной силы», - сказал оператор БПЛА с позывным Колода.

Целью разведки стал укрепленный опорный пункт украинских формирований в районе села Великомихайловка. С воздуха «Суперкам» зафиксировал цель и передал координаты расчетам ударных беспилотников. Через некоторое время в район попадает «Ланцет». Камера фиксирует детонацию боеприпасов и разрушение укреплений.

По словам старшего оператора с позывным Лавр, оптика «Суперкама» позволяет рассматривать цель на расстоянии до километра.

«Камера с 30-кратным приближением - даже с высоты в 800-900 метров можно разглядеть детали на форме, вплоть до шевронов», - рассказал военнослужащий.

Из центра управления разведкой корректировались действия штурмовых групп, которые участвовали в освобождении населенного пункта Нововасилевское в Запорожской области. Тогда бойцы 394-го мотострелкового полка водрузили российский флаг на административном здании.

Военнослужащие вспоминают, что наступление велось по лесополосам. Штурмовые группы быстро занимали позиции, зачищали укрепления и применяли гранаты против засевших в домах бойцов ВСУ.

«В доме держали оборону два-три человека, подавили огнем. Опорный пункт сложили», - рассказал стрелок с позывным Нарбой.

На одном из участков операторы беспилотников скорректировали огонь самоходных установок «Мста-С» по позициям противника у села Ивановка. По данным объективного контроля, цели были поражены.

Беспилотники работают круглосуточно, корректируя действия штурмовых подразделений и артиллерии. Благодаря данным с «Суперкамов» российские войска продолжают отодвигать украинские формирования от границ Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Днепропетровская область #Суперкам
