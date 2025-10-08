МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов провел переговоры со своим таджикистанским коллегой

Глава ведомства прилетел в Таджикистан в составе российской делегации.
2025-10-08 19:00:06
© Фото: Министерство обороны РФ © Видео: Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Таджикистан генерал-полковником Эмомали Собирзодой в рамках рабочего визита в Душанбе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня от сотрудничества между нашими военными ведомствами зависит очень многое, и прежде всего - стабильность в Центральной Азии. Текущая ситуация остается очень сложной», - сказал Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что в этих условиях России и Таджикистану предстоит укреплять взаимодействие по всем направлениям.

«Это и военное сотрудничество, и обмен опытом, и обучение, и военно-техническое сотрудничество. Все это уже работает в комплексе, нам с вами предстоит это все дальше развивать. И сегодняшняя встреча внесет очень серьезный вклад в это», - сказал министр обороны РФ.

В свою очередь глава таджикистанского военного ведомства отметил, что это первый визит Белоусова в Республику Таджикистан в качестве министра обороны РФ.

«Мы придаем особое значение этому визиту и ожидаем дальнейшего развития стратегического партнерства с РФ в военной и военно-технической областях», - сказал  генерал-полковник Эмомали Собирзода.

Он также отметил, что пребывание на территории Таджикистана 201-й российской военной базы и оптико-электронного узла подчеркивает высокий уровень российско-таджикистанского военного сотрудничества.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере обороны. Ранее сообщалось, что в Душанбе прибудет российская делегация в составе около 20 высокопоставленных чиновников во главе с президентом России Владимиром Путиным.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Владимир Путин #Миноброны РФ #Андрей Белоусов #республика таджикистан
