Разведчики 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с помощью разведывательного БПЛА «Zala» обнаружили танк Т-80БВ Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили его. Бронетехника была хорошо замаскирована на приусадебном участке возле частного жилого дома в населенном пункте Константиновка. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Операторы FPV-дронов 27-го артиллерийского полка незамедлительно нанесли по вражеской технике три последовательных удара. В результате успешной атаки танк Т-80БВ загорелся, что привело к детонации боекомплекта и полному уничтожению машины.

Ранее операторы FPV-дронов центра «Рубикон» показали кадры уничтожения САУ М109A3GN американского производства в Сумской области.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.