Военные РФ и Индии отработали преодоление препятствий и стрельбу в рамках «Индра-2025»

Российские и индийское военнослужащие приняли участие в практических занятия в рамках учений «Индра-2025». Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что занятия по преодолению полосы препятствий и армейской тактической стрельбе на полигоне «Махаджан» в индийском штате Раджахастхан.

«Занятия проходили в условиях высоких температур, характерных для этого региона. На огневом рубеже военнослужащие выполнили боевые стрельбы из различных положений: лежа и сидя из-за укрытий, со сменой огневых позиций», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что военнослужащим также было необходимо преодолеть свыше десяти препятствий. Эти тренировки позволили российским бойцам не только отработать навыки в тяжелых климатических условиях, но и обменяться опытом с индийскими военными.

Напомним, 6 октября стартовали российско-индийские учения «Индра-2025». На полигоне Махаджан состоялась церемония их открытия. Ожидается, что маневры продлятся до 15 октября.

