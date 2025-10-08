МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве стартовал творческий конкурс МО РФ «Профессия - Родину защищать»

По завершении торжественной части начались прослушивания конкурсантов, лучшие из которых получат право выступить в финальном гала-концерте, а также возможность побороться за главный приз конкурса.
2025-10-08 17:02:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Центральном доме Российской армии в Москве прошла церемония открытия  I  Всероссийского детского творческого конкурса Министерства обороны России «Профессия - Родину защищать» в номинации «Вокальное мастерство».

В этом году конкурс приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С приветственным словом к участникам и гостям обратился начальник группы управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления ВС РФ полковник Геннадий Семенченко, который пожелал конкурсантам успехов и вдохновения. Он выступил от имени заместителя министра обороны - начальника ГВПУ генерала армии Виктора Горемыкина.

Начальник Центрального дома Российской армии, заслуженный работник культуры России Василий Мазуренко подчеркнул, что вся неделя в учреждении будет посвящена детскому творчеству. После церемонии открытия начались прослушивания в номинации «Вокальное мастерство». Лучшие участники выступят в финальном гала-концерте и поборются за главный приз.

Конкурс «Профессия - Родину защищать» организован Министерством обороны РФ для поддержки юных талантов и раскрытия их творческого потенциала. Принять участие в нем могут дети и подростки до 18 лет. Проект включает три направления - «Вокальное мастерство», «Военная вышивка» и «Изобразительное искусство».

Ранее в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) подвели итоги 95-го юбилейного театрального сезона. В мероприятии приняли участие директор Департамента культуры Министерства обороны РФ Артем Горный, руководитель ЦАТРА Милена Авимская и главный режиссер театра Александр Лазарев.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Конкурс #МО РФ #Профессия - Родину защищать
