Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области

Населенным пунктом удалось овладеть благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Восток».
2025-10-08 12:06:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Новогригоровка в Запорожской области. Об этом говорится в свежей сводке Министерства обороны России о ходе специальной военной операции на 8 октября.

По информации ведомства, бойцы группировки «Восток» провели активные действия и заняли населенный пункт. Одновременно на другом участке подразделения группировки «Юг» улучшили тактическое положение и завершили ликвидацию украинских формирований, которые ранее были заблокированы южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике.

Как уточнили в Минобороны, в течение суток удары оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии были нанесены по объектам, связанным с деятельностью ВСУ. Под удар попали тяговая подстанция и железнодорожный состав, задействованные для переброски личного состава, а также инфраструктура военного аэродрома, склад горючего и пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Средства ПВО за минувшие сутки сбили две управляемые авиабомбы, четыре снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и 218 беспилотников самолетного типа.

Об уничтожении подразделений ВСУ в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища накануне сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #восток #запорожская область #Новогригоровка
