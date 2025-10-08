МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ показало видео из освобожденной Новогригоровки в Запорожской области

В ходе активных наступательных действий воины-приморцы зачистили более 190 строений, освободив населенный пункт от формирований ВСУ, и водрузили на его территории флаг Российской Федерации.
2025-10-08 13:21:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боевых действий за Новогригоровку в Запорожской области. Ранее ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом.

Как уточнили в Минобороны, в боевых действиях участвовали военнослужащие 394-го гвардейского мотострелкового полка и 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии. Бойцы зачистили более 190 строений и водрузили российский флаг на территории населенного пункта.

В начале видео зафиксированы удары по позициям противника на открытой местности. Камера с беспилотника показывает взрывы - над полем поднимаются плотные столбы дыма. Далее дрон фиксирует попадание у окраины села - видна яркая вспышка и последующий факел огня в районе застройки.

На следующих фрагментах - разрушенные постройки и густое задымление. Несколько домов с частично обрушенными крышами, вокруг заметны следы ударов. В отдельном эпизоде видно, как FPV-дрон подлетает к зданию, проходит вдоль зеленых насаждений и направляется прямо к фасаду. Через секунды следует взрыв - пыль и пламя заполняют двор, рядом еще один очаг возгорания.

В следующей части видео беспилотник приближается к транспортным средствам на грунтовой дороге. В кадре светлый автомобиль, затем камера резко сближается - дрон летит к машине. Заметив беспилотник, украинские военнослужащие бегут в сторону. В момент удара изображение обрывается. На последующих кадрах с высоты показан горящий транспорт, окутанный дымом.

В другом фрагменте камера фиксирует несколько человек рядом, один убегает в сторону лесополосы. Позиции украинских подразделений отмечены флагами на изображении. Камера фиксирует укрепления и траншеи, моменты поражения - яркие вспышки и ударные облака на месте целей.

На завершающих кадрах с воздуха видно улицы с разрушенными домами, густую листву и развернутый на дороге флаг России, который водружен после завершения зачистки населенного пункта.

В ведомстве заявили, что подразделения группировки «Восток» продолжают наступательные действия на рубежах в Запорожской и Днепропетровской областях, вытесняя украинские формирования с укрепленных позиций.

Ранее сообщалось, что штурмовые группы 394-го мотострелкового полка завершили освобождение Нововасилевского.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #запорожская область #Новогригоровка
