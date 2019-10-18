100 лет войскам связи: генерал-майор ВС РФ рассказал о современных способах передачи данных

В этом году исполнилось ровно 100 лет войскам связи РФ. Как отдельный род войск они впервые появились в 1919 году в Красной армии и теперь их часто сравнивают с «нервной системой» армии. К юбилею заместитель начальника Главного управления связи ВС РФ по вооружению Александр Рубис поделился со «Звездой», как изменились способы передачи данных за это время.

По словам Рубиса, связисты имеют в своем арсенале телефон, телеграф, почтовую связь, однако в настоящее время наиболее важным является автоматизация систем управления.

«С учетом того, что в настоящее время наиболее важным является автоматизация процессов, мы больше внимания уделяем автоматизации передачи данных, чтобы во многом сократить время принятия решения, управления войсками, подразделением, оружием. С этой целью, конечно, в настоящее время более важным видом связи становится передача данных», - рассказал Александр Рубис.

Военный отметил, что в настоящее время используется даже видеосвязь в разрешении HD. При этом при проведении операций хороши любые средства связи, даже плохого качества, отметил Рубис. Однако с помощью видеозаписей высокого разрешения можно точнее передавать обстановку, сведения, различные справочные таблицы. Кроме того, при ведении разведки с хорошим качеством должна обеспечиваться передача картинки с беспилотных летательных аппаратов, оснащенных видеокамерами. Они должны подробно освещать обстановку поля боя, тогда по данной картинке командир сможет оценить состояние средств противника и принять эффективное решение.