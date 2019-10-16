Российская военная полиция патрулирует сирийский Манбидж

Российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения правительственной армии Сирии и турецких войск. На боку «Тигра» надпись по-русски: «Военная полиция», и рядом те же слова арабской вязью, чтобы местные жители понимали: эти военные в необычной форме здесь только ради их защиты.

В районе вокруг города видны следы разрушений, некоторые здания вообще пустуют, но многие сирийцы возвращаются в свои дома и занимаются их ремонтом.

Места здесь все еще неспокойные. Это первый раз, когда российские военные полицейские патрулируют этот район, раньше - мешали так называемые союзники, в частности военнослужащие США не впускали в район сирийские правительственные войска и помогающих им российских военных.

Манбидж - стратегически важный объект. За время войны он уже трижды переходил из рук в руки. Вначале его захватила оппозиция, потом долгое время контролировали террористы запрещенной в России организации ИГИЛ, после боевиков отсюда выбили курды. И каждый штурм города сопровождался новыми разрушениями.

Сирийских курдов, которые жили тут сотни лет, поддерживали Соединенные Штаты, но стоило Анкаре начать на севере Сирии военную операцию, американцы отказались помогать своим союзникам и поспешно вывели свои войска.

Теперь курдам помог официальный Дамаск. Сирийская армия заняла Манбидж, а наши военные полицейские обеспечивают порядок.

Сирийские военные уже пообещали, что возьмут под контроль тюрьмы, где заключены террористы. И разместят гарнизоны в стратегически важных точках на севере страны, работая в тесной связке с российской военной полицией.