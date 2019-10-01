Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
В состав отряда входят флагман флота ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенг».
Минобороны России показало видео момента отхода кораблей от пристани.
Командует походом глава соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил флота капитан 1 ранга Александр Шварц.
Планируется, что плавание отряда продлится три месяца. За это время корабли проведут в море частные учения и тренировки, а также посетят с деловыми заходами ряд иностранных портов.