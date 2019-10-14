Главная икона ВС РФ «Спас Нерукотворный» прибыла в Читу

Главная икона Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» прибыла в Читу. Святыню доставили вертолетом Ми-8АМТШ из Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Образ пробудет в Чите три дня, оттуда его перевезут в город Белогорск Амурской области.

Во вторник, 15 октября, митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий совершит богослужение в честь доставленной святыни.

«Спас Нерукотворный» сопровождает ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - плате, которым вытер свое лицо Спаситель. Лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.

Икона «Спас Нерукотворный» начала свой путь из города-героя Севастополя, а закончит его в Москве в Главном храме Вооруженных Сил РФ в 75-ю годовщину Великой Победы. На своем пути она побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 000 километров.

Средства на создание образа пожертвовал президент России Владимир Путин. Освящение иконы совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном богослужении 28 апреля.

Главный храм Российской армии возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в военно-патриотическом парке «Патриот».