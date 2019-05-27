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Шойгу обсудил с главой Южной Осетии перспективы военного сотрудничества

Наталья Вальханская
20:32 27.05.2019
Сергей Шойгу и Анатолий Бибилов отметили общность интересов двух стран и их Вооруженных сил.
Шойгу обсудил с главой Южной Осетии перспективы военного сотрудничества
© Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудили в Москве двустороннее военное сотрудничество, в том числе совместные учения и подготовку кадров.

«Учения, военное сотрудничество и обучение следующего поколения. Нам есть что обсудить», - заявил Сергей Шойгу, открывая встречу.

Он отметил, что Россию и Южную Осетию «связывает многое».

«Многие события связаны с началом новой России и, конечно, все, что за эти годы произошло в России, тесно переплетается с Южной Осетией, с ее историей и народами, которые проживают на Кавказе», - сказал Шойгу.

Он выразил уверенность, что все, что делает президент Южной Осетии, способствует серьезному восстановлению республики и ее экономики.

Анатолий Бибилов, в свою очередь, выразил Сергею Шойгу благодарность за помощь во время югоосетинского конфликта.

«Хочу поблагодарить за то, что вы сделали для Южной Осетии, имею в виду с начала тех событий - развала Советского Союза, вооруженного конфликта, который был. Вы тогда были тактическим руководителем урегулирования югоосетинского конфликта. Помним все это, и, конечно же, народ Южной Осетии благодарен за те годы, благодарен за 2008 год, когда была не допущена гуманитарная катастрофа», - подчеркнул Бибилов.

Он отметил, что вопросы, которые обсуждаются на встрече в Москве, помогут еще большему углублению отношений между Россией и Южной Осетией.

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