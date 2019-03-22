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Поиск и уничтожение целей: экипажи Ту-142 провели учения в небе над Вологдой

Алексей Кошкин
09:23 22.03.2019
Тренировочные полеты для поддержания в форме экипажей Ту-142 проходят постоянно, благодаря чему летчики способны обнаружить любую подошедшую к российским рубежам подводную лодку.

Экипажи самолетов Ту-142 поднялись в воздух с авиабазы в Вологодской области.

Набрав скорость 300 километров в час, авиасудно поднялось на высоту 13 500 метров.

Любой из самолетов Ту-142 может быть в воздухе больше 14 часов с дозаправкой, а добраться до северного Ледовитого океана не составляет труда.

Всего в боевой кабине могут находиться десять членов экипажа. Несмотря на долгие перелеты, работа экипажа не останавливается ни на минуту. Поиск целей происходит с помощью спецприборов и визуально.

Тренировочные полеты для поддержания в форме экипажей Ту-142 проходят постоянно.

За время эксплуатации самолеты модернизировались несколько раз, получив усовершенствованное радиоэлектронное оборудование и дополнительное вооружение, включая противокорабельные глубинные ракеты и торпеды.

Благодаря этому сегодня они могут обнаружить любую подошедшую к российским рубежам подводную лодку и проследить за ней.

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