Госдума во втором чтении поддержала круглогодичный призыв в армию

Документ предусматривает, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии
Андрей Аркадьев 2025-10-21 14:11:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который вводит проведение призыва на военную службу в течение всего календарного года - с 1 января по 31 декабря. Согласно документу, в этот период будут проходить медицинские комиссии, профессионально-психологический отбор и заседания призывных комиссий.

Поправки предлагается внести в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе». Сейчас призыв проводится дважды в год - весной (с 1 апреля по 15 июля) и осенью (с 1 октября по 31 декабря).

Авторами инициативы стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Они пояснили, что круглогодичный призыв позволит равномерно распределить нагрузку на призывные.

Ко второму чтению депутаты внесли уточнение: новые правила не распространяются на граждан, пребывающих в запасе. Рассмотрение законопроекта в третьем, окончательном чтении запланировано на 28 октября, следует из данных думской электронной базы.

Кроме того, депутаты на пленарном заседании приняли поправку, по которой дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Изменения предлагают внести в ст. 7.1 «Временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». Сейчас после получения повестки у гражданина есть 20 дней, чтобы явиться в военкомат. В противном случае предусмотрены ограничительные меры - запрет на регистрацию транспортных средств, оформление кредитов, регистрацию ИП или статуса самозанятого.

Первого октября в России стартовал осенний призыв, в ходе которого на службу планируется направить 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

