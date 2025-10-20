МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем связиста

Создавать перспективные комплексы и средства связи для нужд ВС РФ помогают ученые и конструкторы, инженеры и техники.
2025-10-20 00:28:31
© Фото: ТРК «Звезда»

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов, работников НИИ и предприятий ОПК с Днем военного связиста. Войска связи, отметил он, профессионально и преданно служат России, выполняя воинский долг в зоне проведения специальной военной операции.

«Более века военнослужащие войск связи с честью выполняют свой воинский долг, демонстрируют высокий профессионализм и преданность Родине», - говорится в поздравительной телеграмме.

В зоне проведения СВО они поддерживают устойчивую связь на линии боевого соприкосновения и в штабах. При этом ученые и конструкторы, инженеры и техники разрабатывают перспективные комплексы и средства связи.

Министр также обратил внимание, что высокие нравственные качества российских связистов, которые они проявили на полях сражений в различных военных конфликтах, во время миротворческих миссий и при борьбе с международным терроризмом служат примером для подражания подрастающему поколению.

Андрей Белоусов пожелал бойцам и ветеранам крепкого здоровья, счастья и дальше также успешно трудиться на благо российского государства.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #военные связисты #поздравление #Андрей Белоусов #День военного связиста #СВО
