FPV-дроны вывели из строя технику ВСУ на Сумском направлении

Минобороны России представило кадры работы операторов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на Сумском направлении. На видео зафиксированы точные удары по различным целям, включая автомобильную технику, артиллерийские орудия, элементы связи и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Согласно данным ведомства, дроны поразили буксируемую гаубицу М101 американского производства, наземный робототехнический комплекс, пункты временной дислокации противника и полевой склад боеприпасов.

На кадрах с бортовых камер FPV-аппаратов виден момент выхода дронов на курс поражения: один из беспилотников атакует гусеничную платформу с установленной рамной конструкцией - наземный роботизированный комплекс ВСУ. В другом фрагменте показана работа по замаскированной артиллерийской позиции. Под камуфляжной сеткой различимо орудие М101. FPV-дрон идет на малой высоте, удар приходится в район затвора. Далее дрон поражает автомобиль в лесополосе - фургон серого цвета.

На следующих эпизодах операторы центра «Рубикон» выводят дроны на цели, обозначенные в видео как средства связи и радиоэлектронной борьбы. Закрытый сетчатым камуфляжем объект поражается прямым попаданием FPV-дрона. Другой фрагмент демонстрирует атаку по направленной антенне, закрепленной на металлической штанге среди деревьев. Дрон приближается под углом сверху, на экране появляется маркировка «патч-антенна».

Отдельно запечатлен удар по позиции, отмеченной на видео как «укрытие». Конструкция, замаскированная ветками и листвой, расположена в лесу. FPV-дрон заходит точно в центр сооружения. Также на кадрах показано поражение объекта, обозначенного как «ПВД» - пункт временной дислокации. Съемка ведется в ночное время в инфракрасном режиме: на экране видна характерная прямоугольная постройка, по которой дрон наносит прицельный удар.

Действия операторов центра «Рубикон» позволили нарушить работу украинских средств связи, РЭБ и логистических узлов, а также уничтожить технику и личный состав в зоне ответственности противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.