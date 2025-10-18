МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Горемыкин наградил участников СВО в военном госпитале в Ростове-на-Дону

Также за мужество, отвагу и самоотверженность государственных наград и медалей Минобороны России был удостоен медперсонал военного госпиталя.
2025-10-18 18:00:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал армии Виктор Горемыкин наградил участников спецоперации, проходящих лечение и реабилитацию, а также медперсонал и волонтеров в военно-клиническом госпитале Ростова-на-Дону.

Замглавы российского военного ведомства вручил госнаграды Российской Федерации и медали Министерства обороны РФ военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга, а также за выполнение задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни. В их числе орден Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость», «Жукова» и «За боевые отличия».

От имени руководства Минобороны генерал армии Виктор Горемыкин передал военнослужащим слова благодарности и признательности.

«Поздравляю вас с заслуженными наградами, вы заслужили их в боях, проявив мужество, смелость, отвагу, храбрость. Вы настоящие защитники Отечества, вся страна гордится вами», - сказал он.

Также за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, за заслуги в оказании медицинской помощи и уходе за ранеными, за безупречную и эффективную государственную службу, добросовестное исполнение трудовых обязанностей государственных наград и медалей МО были удостоены врачи и медицинский персонал военного госпиталя.

Им вручены знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали «За спасение погибавших», «За помощь и милосердие» и «За трудовую доблесть».

«Хотел бы поблагодарить наш медицинский персонал, наших замечательных врачей, медсестер. Они также находятся на фронте, они много делают, чтобы восстановить вам здоровье, вернуть вас к жизни. Спасибо вам!», - добавил Горемыкин.

Кроме того, заместитель министра обороны выразил слова благодарности и отметил работу волонтеров, которые бескорыстно поддерживают и помогают армии. За безвозмездную помощь в решении задач, возложенных на ВС РФ, Горемыкин вручил им медали военного ведомства «За помощь и милосердие».

Материал подготовили Гоар Хачатурян и Николай Баранов.

© Минобороны России
#армия #Минобороны России #Ростов-на-Дону #Виктор Горемыкин #военный госпиталь #СВО #участники СВО #медицинские работники
