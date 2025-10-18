Саперные группы представительства Международного противоминного центра Военно-инженерной академии в составе группировки войск «Север» проводят разминирование территорий населенных пунктов в Курской области. Бойцы ищут взрывоопасные предметы и мины ВСУ. В полях и лесополосах часто встречаются кассетные боеприпасы артиллерийских снарядов и РСЗО.

«В ходе разминирования территории саперы находят взрывоопасные предметы. В зависимости от степени их опасности, принимается решение о вывозе заряда на специальный полигон для уничтожения, либо об уничтожении на месте накладным зарядом», - рассказал командир группы с позывным Рубин.

Особое внимание уделяется разминированию объектов гражданской инфраструктуры, дачных территорий, тропинок и проселочных дорог. Работа осложняется риском для гражданского населения и действиями боевиков киевского режима.

«На данных территориях противник продолжает активно применять средства дистанционного минирования. Это артиллерийские системы, это РСЗО. Кроме того, боевики активно используют БПЛА», - добавил Рубин.

В ходе разминирования саперы используют современные образцы специальной военной техники и вооружения. Работы проводятся в специальных защитных костюмах, обеспечивающих безопасность саперов. Каждое действие требует предельной концентрации и строгого соблюдения мер безопасности. Противник часто использует мины-ловушки и другие коварные методы минирования, поэтому наши саперы предельно внимательны и сконцентрированы.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.