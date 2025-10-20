Вернувшиеся на СВО ветераны-инвалиды получат поддержку наравне с уволенными сослуживцами

Действующие военнослужащие, получившие инвалидность, теперь смогут получать поддержку государства наравне с уволенными ветеранами СВО. Об этом на заседании Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» заявила его председатель Анна Цивилева.

«Те, кто получил тяжелые ранения или инвалидность, но остались служить в периметре Министерства обороны или других силовых структур, имеют точно такие же права на получение технических средств реабилитации и спортивных протезов, а также на переоборудование жилых помещений для того, чтобы у них была возможность работать в том числе на дому», - объяснила замминистра обороны.

Помимо прочего, нововведение также касается вопросов обеспечения военнослужащих лекарственными средствами, автомобилями с ручным управлением и многими другими гарантиями от государства, которые получают те, кто сейчас обслуживается и получает помощь от фонда «Защитники Отечества».

На заседании также прозвучала еще одна инициатива – расширить сеть филиалов фонда в крупных городах за счет создания отделений. Это повысит доступность помощи для тысяч ветеранов СВО и членов их семей. Первые из них откроются в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Московской области.