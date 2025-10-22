МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ перехватили ночью над Россией 33 украинских дрона

Средства ПВО сработали в Брянской, Ленинградской, Ростовской, Псковской, Новгородской, Орловской, Тверской и Тульской областях, а также над Азовским морем и Республикой Крым.
2025-10-22 08:25:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие ночью сбили над территорией РФ 33 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что в Брянской области сбили восемь БПЛА, а также по четыре - над Азовским морем и Ленинградской областью. Еще по три дрона уничтожили в Республике Крым, Псковской и Ростовской областях и над Черным морем, два - в Новгородской области и по одному - в Орловской, Тверской и Тульской областях.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 21 октября за четыре часа сбили 57 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
