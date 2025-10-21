Над регионами России за четыре часа сбили 57 беспилотников

Над Брянской и Курской областями уничтожено 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, налет вражеских БПЛА пришелся на промежуток с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Практически все из сбитых дронов (57 штук) атаковали Брянскую область. В небе над Курской областью обнаружили лишь один беспилотник.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, сегодня ночью российские военнослужащие сбили над регионами РФ 55 украинских БПЛА. ПВО отработали в Воронежской, Липецкой и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Республике Крым и над Черным морем.