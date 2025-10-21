МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над регионами России за четыре часа сбили 57 беспилотников

Ни один дрон не достиг своей цели.
Тимур Юсупов 2025-10-21 21:04:11
© Фото: ТРК «Звезда»

Над Брянской и Курской областями уничтожено 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, налет вражеских БПЛА пришелся на промежуток с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Практически все из сбитых дронов (57 штук) атаковали Брянскую область. В небе над Курской областью обнаружили лишь один беспилотник.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, сегодня ночью российские военнослужащие сбили над регионами РФ 55 украинских БПЛА. ПВО отработали в Воронежской, Липецкой и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Республике Крым и над Черным морем. 

#армия #Минобороны России #пво #дроны всу
