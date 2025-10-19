За ночь над Россией уничтожили 45 украинских беспилотников

За прошедшую ночь над Россией силы ПВО сбили 45 украинских беспилотников. Дроны перехватили над 12 регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 18 октября т.г. до 7:00 19 октября т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов», - написано в Telegram-канале ведомства.

Большую часть беспилотников (12) сбили над Самарской областью, а также одиннадцать БПЛА - над Саратовской областью. Российские силы ПВО перехватили пять дронов над Ростовской областью, еще пять - над Воронежской областью и три над Республикой Крым.

В Минобороне добавили, что также дроны пролетали и над другими регионами России. Три БПЛА рухнуло в Брянской области, два - в Липецкой области. По одному беспилотнику уничтожили над территориями Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областей.

В ночь на 18 октября силы ПВО перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. Тогда большую часть дронов (12) уничтожили над Брянской областью.

Материал подготовили Екатерина Пономарева и Николай Баранов.