Ночью над регионами России сбили 55 украинских дронов

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 55 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что над Ростовской областью сбили 34 беспилотника и шесть - в Воронежской области. Еще по три БПЛА уничтожили над Краснодарским краем и Липецкой областью, два - в Республике Крым и семь - над акваторией Черного моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 20 октября российские военнослужащие сбили семь дронов ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.