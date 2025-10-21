МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ночью над регионами России сбили 55 украинских дронов

Дежурные средства ПВО сработали в Воронежской, Липецкой и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Республике Крым и над Черным морем.
2025-10-21 08:07:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 55 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что над Ростовской областью сбили 34 беспилотника и шесть - в Воронежской области. Еще по три БПЛА уничтожили над Краснодарским краем и Липецкой областью, два - в Республике Крым и семь - над акваторией Черного моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 20 октября российские военнослужащие сбили семь дронов ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 