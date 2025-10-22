МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ предложило направлять резервистов на сборы для защиты объектов

Специальные сборы резервистов будут проходить только по указу президента, отметил представитель Генштаба. Новый законопроект не предусматривает отправку граждан в зону СВО.
2025-10-22 12:49:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский провел брифинг, посвященный разъяснению положений законопроекта о привлечении резервистов к защите объектов жизнеобеспечения на территории страны.

По словам представителя Генштаба, инициатива связана с ростом угрозы ударов беспилотников по объектам инфраструктуры и жилым районам. Для усиления защиты таких объектов планируется привлечь добровольцев, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

«Предусматривается возможность их направления на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения - энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона, противодействие, прежде всего, беспилотникам», - отметил Цимлянский.

Он подчеркнул, что речь идет только о резервистах - гражданах, ранее проходивших военную службу и добровольно заключивших контракт с Минобороны России. Эти граждане совмещают пребывание в резерве с основной работой и сохраняют все права гражданских лиц.

По словам вице-адмирала, резервисты не подлежат мобилизации, не направляются в зону проведения специальной военной операции и не выезжают за пределы России. Их участие ограничивается выполнением задач на территории своего региона - прежде всего, отражением атак беспилотников на промышленные и энергетические объекты.

Цимлянский подчеркнул, что законопроект не предусматривает призыва на военную службу и не затрагивает всех граждан.

Резервисты будут направляться на специальные сборы по решению президента Российской Федерации. Перед выполнением задач они проходят подготовку по огневой, инженерной и медицинской специализациям под руководством инструкторов Минобороны, имеющих боевой опыт.

Подразделения из числа резервистов уже продемонстрировали эффективность в ряде регионов России - в том числе при отражении атак беспилотников на промышленные предприятия.

Как отметил представитель Генштаба, за резервистами сохраняются рабочие места и средний заработок, а работодателям компенсируются понесенные расходы. Добровольцы получают денежное довольствие, вещевое и продовольственное обеспечение, а также все социальные гарантии, предусмотренные для военнослужащих.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

