ПВО сбила 20 украинских дронов над шестью российскими регионами

Наибольшее количество украинских дронов (7 единиц) были сбиты в небе над территорией Курской области.
2025-10-19 00:01:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Двадцать украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

«10 октября в период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских БПЛА», - сказано в сообщении.

Наибольшее число дронов сбито в воздушном пространстве Курской области - 7 единиц, по 4 беспилотника уничтожили в небе над Ростовской и Брянской областями. Еще по два БПЛА рухнули в Белгородской и Волгоградской областях, один дрон сбили над Тульской область. О разрушениях или возможных жертвах украинского удара не сообщается.

Представители оперативных служб и ведомств работают на местах падения обломков БПЛА. Власти регионов, в которых объявлялся режим беспилотной опасности, призвали местное население не паниковать, не приближаться к окнам. Укрываться на время отражения атаки БПЛА лучше всего в помещениях без окон со сплошными стенами или специализированном укрытии.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #пво #бпла #воздушная тревога
