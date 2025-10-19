ПВО сбила 20 украинских дронов над шестью российскими регионами

Двадцать украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

«10 октября в период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских БПЛА», - сказано в сообщении.

Наибольшее число дронов сбито в воздушном пространстве Курской области - 7 единиц, по 4 беспилотника уничтожили в небе над Ростовской и Брянской областями. Еще по два БПЛА рухнули в Белгородской и Волгоградской областях, один дрон сбили над Тульской область. О разрушениях или возможных жертвах украинского удара не сообщается.

Представители оперативных служб и ведомств работают на местах падения обломков БПЛА. Власти регионов, в которых объявлялся режим беспилотной опасности, призвали местное население не паниковать, не приближаться к окнам. Укрываться на время отражения атаки БПЛА лучше всего в помещениях без окон со сплошными стенами или специализированном укрытии.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.