Экипаж Су-34 уничтожил командный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Удар наносился в интересах группировки войск «Юг», летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.
2025-10-21 09:55:48
Минобороны России сообщает об уничтожении украинского командного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Уточняется, что летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Удар наносился в интересах группировки войск «Юг» по заранее заданным координатам.

Отмечено, что удалось ликвидировать не только командный пункт неприятеля, но и личный состав ВСУ. Разведка подтвердила успешное уничтожение намеченной цели. Экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 разнесли украинский опорник в зоне проведения специальной военной операции. Авиаудар наносился в интересах группировки «Восток», летчики применили неуправляемые ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #су-34 #ВСУ #командный пункт ВСУ
