Оператор FPV-дрона уничтожил бронетранспортер М113 в Харьковской области

Минобороны России показало кадры, на которых запечатлен момент уничтожения бронетранспортера М113 украинских войск оператором FPV-дрона на оптоволоконном управлении. Боевой эпизод произошел в зоне специальной военной операции в Харьковской области.

Разведгруппа 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с помощью беспилотников обнаружила замаскированную бронемашину противника в лесу. После проверки данных командование приняло решение нанести удар.

Разведчики скрытно выдвинулись ближе к переднему краю. Беспилотник взлетел в воздух. Оператор FPV-дрона выждал удобный момент и направил аппарат прямо в цель. Точным попаданием бронетранспортер американского производства был уничтожен.

На кадрах, опубликованных Минобороны, видно, как дрон на малой высоте приближается к объекту, замаскированному среди деревьев, в момент попадания запись обрывается.

Ранее Минобороны показало, как расчеты FPV-дронов группировки «Восток» уничтожили БТР М113 Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.