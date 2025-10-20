Совместные учения ОДКБ начались в Таджикистане

На полигоне Фахрабад в Таджикистане состоялась торжественная церемония открытия совместных учений с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2025» и специальных учений с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2025». Об этом сообщило Минобороны России.

В церемонии открытия приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана - первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Бободжон Саидзода, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, начальник Объединенного штаба Организации генерал-полковник Андрей Сердюков, а также представители вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и принимающей стороны.

Мероприятие началось с построения подразделений миротворческих контингентов. После исполнения государственных гимнов и поднятия флагов стран-участниц с приветственным словом к военнослужащим обратился генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Он отметил, что нынешние учения проходят в сложный для мировой безопасности период, когда международная система все чаще сталкивается с кризисами и ростом напряженности, в том числе в Центральноазиатском регионе.

По словам Тасмагамбетова, государства-члены ОДКБ предпринимают совместные шаги по укреплению сил коллективной безопасности, чтобы эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. Он отметил, что миротворческие силы организации должны быть готовы к действиям не только в зоне ответственности ОДКБ, но и за ее пределами - при необходимости и под мандатом ООН.

Церемония завершилась торжественным маршем миротворческих подразделений, прошедших в едином строю по плацу полевого лагеря.

С 20 по 24 октября на полигоне Фахрабад пройдет активная фаза учения «Нерушимое братство-2025». Военнослужащие отработают вопросы планирования и проведения миротворческой операции на территории государства-участника ОДКБ.

Впервые параллельно проводятся специальные учения «Барьер-2025», в рамках которых подразделения радиационной, химической и биологической защиты, а также медицинского обеспечения подчинены командующему Коллективными миротворческими силами. Главная цель - отработка взаимодействия и обеспечение биологической безопасности объединенной группировки войск.

В учениях задействованы контингенты из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Российская сторона представлена подразделениями 201-й военной базы Центрального военного округа - горными подразделениями, связистами, специалистами радиоэлектронной борьбы и РХБ-защиты, медицинскими бригадами и расчетами беспилотников.

Всего в мероприятиях принимают участие около 1,5 тысячи военнослужащих и свыше 200 единиц техники, включая шесть вертолетов и более 20 беспилотников. Заключительная часть пройдет совместно с финальным этапом антитеррористических учений СНГ «Содружество Антитеррор-2025».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.