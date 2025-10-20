Бойцы группировки «Восток» восстановили линию связи после атаки FPV-дрона

После атаки вражеского FPV-дрона, повредившего антенну связи, бойцы подразделений связи группировки войск «Восток» оперативно прибыли на место, провели инженерную разведку и восстановили линию, обеспечив устойчивое соединение с командным пунктом. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули: несмотря на праздник, День военного связиста, который отмечается 20 октября, военнослужащие продолжили выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Связисты несут круглосуточное дежурство, прокладывают новые линии, ремонтируют поврежденные участки и поддерживают работу защищенных каналов передачи данных. Работа ведется в сложных условиях - под обстрелами и при постоянном риске атак беспилотников.

Восемьдесят четвертую годовщину образования войск связи бойцы группировки «Восток» встречают на боевых постах - там, где от их слаженной работы зависит координация действий подразделений и успешное выполнение поставленных задач.

Ранее сообщалось, что комплекс «Алмаз-Сенсор» прошел испытания в боевых условиях под Красноармейском. О разработке и работе военных связистов группировки войск «Центр» рассказала в своем сюжете корреспондент Лана Иден.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.