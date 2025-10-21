МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дроны уничтожили бронеавтомобиль Snatch под Купянском

Разведка зафиксировала движение техники противника. После точного удара оба автомобиля уничтожены, попытка ротации боевиков сорвана.
2025-10-21 18:32:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры, на которых операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожают бронеавтомобиль Snatch британского производства и пикап с личным составом ВСУ в районе Купянска Харьковской области.

Разведывательное подразделение 6-й гвардейской общевойсковой армии выявило движение вражеской техники, которая перевозила военнослужащих и боеприпасы на передовые позиции. После получения разведданных было принято решение нанести удар.

Операторы направили ударные FPV-дроны на оптоволокне по движущимся целям. В режиме реального времени беспилотные аппараты поразили бронеавтомобиль Snatch и пикап, полностью выведя их из строя. Точная работа операторов сорвала попытку противника провести ротацию личного состава и подвоз боеприпасов.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотники стремительно приближаются к целям, а в момент атаки запись обрывается.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении украинского пункта временной дислокации на Купянском направлении. Это сделали расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #купянск #Харьковкая область #FPV-дроны #Snatch
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 