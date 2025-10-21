FPV-дроны уничтожили бронеавтомобиль Snatch под Купянском

Минобороны России опубликовало кадры, на которых операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожают бронеавтомобиль Snatch британского производства и пикап с личным составом ВСУ в районе Купянска Харьковской области.

Разведывательное подразделение 6-й гвардейской общевойсковой армии выявило движение вражеской техники, которая перевозила военнослужащих и боеприпасы на передовые позиции. После получения разведданных было принято решение нанести удар.

Операторы направили ударные FPV-дроны на оптоволокне по движущимся целям. В режиме реального времени беспилотные аппараты поразили бронеавтомобиль Snatch и пикап, полностью выведя их из строя. Точная работа операторов сорвала попытку противника провести ротацию личного состава и подвоз боеприпасов.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотники стремительно приближаются к целям, а в момент атаки запись обрывается.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении украинского пункта временной дислокации на Купянском направлении. Это сделали расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.