Подразделения группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Ленино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны России о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 20 октября.

В ведомстве уточнили, что контроль над населенным пунктом был установлен в результате активных наступательных действий российских подразделений.

Также, по данным Минобороны, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники нанесли удары по ряду целей на территории Украины. В течение суток были поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу предприятий оборонного комплекса, склады с дронами и пункты временной дислокации противника в более чем 140 районах.

Кроме того, расчеты противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили три управляемые авиационные бомбы и 129 беспилотников самолетного типа.

Восемнадцатого октября Минобороны отчиталось об освобождении Плещеевки в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Юг».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.