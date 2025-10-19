МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пикапы ВСУ стали добычей российских дроноводов на Красноармейском направлении

Боевая работа операторов FPV-дронов обеспечивает необходимый темп наступления и позволяет штурмовикам планомерно продвигаться вперед.
2025-10-19 08:17:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты беспилотников соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили тяжелую и легкобронированную технику ВСУ на позициях и маршрутах передвижения на Красноармейском направлении спецоперации. Кадры боевого применения дронов публикует Минобороны России. Основной удар пришелся на пикапы боевиков киевского режима, а также на танки на замаскированных позициях.

Операторы ударных дронов вылетают на задание, получив от своих коллег точные координаты вражеских позиций. Технику врага также уничтожают в движении в режиме свободной охоты. Точная боевая работа операторов FPV-дронов соединения по уничтожению техники противника на логистических маршрутах значительно истощает обороняющиеся подразделения ВСУ, обеспечивает необходимый темп наступления и позволяет штурмовым подразделениям группировки планомерно продвигаться вглубь обороны противника на данном направлении.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения пикапа ВСУ с личным составом в Харьковской области. Машину с боевиками наши операторы поджидали в засаде. Когда пикап пронесся по дороге, ударный беспилотник поднялся в небо, благодаря высокой скорости, без проблем догнал автомобиль и ударил по нему. В последний момент боевики заметили дрон и попытались выпрыгнуть из машины, но безуспешно. Цель была поражена вместе с ними.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #СВО #FPV-дрон #красноармейское направление #Дроноводы
