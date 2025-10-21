МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Тихоокеанском флоте почтили память экипажа подлодки С-178

Торжественно-траурная церемония с участием командования Тихоокеанского флота прошла в 44-ю годовщину гибели подводной лодки.
2025-10-21 16:14:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Во Владивостоке прошел памятный митинг, посвященный 44-й годовщине гибели дизельной подводной лодки С-178. Мероприятие состоялось на Морском кладбище у братской могилы членов экипажа, сообщило Минобороны России.

В церемонии приняли участие командование Тихоокеанского флота (ТОФ), военнослужащие соединений подводных лодок, ветераны-подводники, родственники погибших, представители общественных организаций.

С обращением к участникам митинга выступил заместитель командующего ТОФ по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артемов. Он отметил, что память о погибших моряках навсегда останется частью истории флота и примером мужества.

На траурном мероприятии также выступили почетный председатель Владивостокского Морского собрания адмирал Константин Сиденко и настоятель храма Андрея Первозванного священник Даниил. Участники церемонии возложили венки и цветы к братской могиле, после чего был зачитан поименный список членов экипажа.

Дизельная подводная лодка С-178 проекта 613В погибла 21 октября 1981 года после столкновения с судном «Рефрижератор-13» неподалеку от Владивостока. В результате катастрофы погибли 32 человека.

Памятник экипажу С-178 установлен в 1982 году по инициативе подводников на Морском кладбище Владивостока. Монумент выполнен в виде рубки подводной лодки, установленной на гранитный постамент. В братской могиле покоятся 16 моряков-подводников.

В августе в Мурманской области почтили память экипажа атомной подлодки «Курск».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

