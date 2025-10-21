Слаженная работа бойцов 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» не оставила противнику шансов удержаться у Чунишино в ДНР.

При подходе к населенному пункту на штурмовую группу обрушились украинские дроны. Так как в самом населенном пункте не было места для укрытий противника, все было разбито, то он окопался рядом, вокруг него. Там стояли снайперы, пулеметчики. Но к встрече с вражескими дронами бойцы оказались готовы. Один из них из обычного ружья сбивал в воздухе эти «птички».

«Во время выполнения задачи один боец с гладкоствольным ружьем, так скажем, всю дорогу шел и орал мне в радейку, что будет сносить эти "птицы". И самое удивительное - он шел их и сносил. У противника оказывается их не так много», - рассказал этот случай командир роты Андрей Зимерев.

Особый вклад в штурм Чунишино внесли операторы беспилотников: не только ударами по боевикам, но и сопровождением штурмовиков в режиме реального времени, ведь тем приходилось продвигаться по открытой местности. Во время переговоров в подразделении используют условные обозначения. Это упрощает передачу информации и частично шифрует ее от противника.

Освобождение этого села - очередной успех российской армии на Красноармейском направлении. Оттуда до Красноармейска (он же Покровск) остается менее пяти километров. О переходе Чушинино в Донецкой Народной Республике под контроль российской армии стало известно 19 октября. В тот же день ВС РФ освободили и Полтавку в Запорожской области.