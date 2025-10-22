Экипаж Ми-28НМ разрушил украинский опорный пункт в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило об уничтожении боевиков ВСУ в укреплениях вражеского опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ.

Уточняется, что летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. При заходе в район цели экипаж связался с передовым авиационным наводчиком, который подтвердил координаты. Он же и доложил об успешном поражении намеченной цели.

После нанесения удара летчики выполнили противоракетный маневр и благополучно вернулись на площадку вылета. Отмечено, что полет выполнялся на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности.

Ранее сообщалось, что летчики армейской авиации поразили пункт управления дронами ВСУ. Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.