Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Полтавку

Населенный пункт в Запорожской области взяли под контроль бойцы 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
2025-10-20 14:10:57
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав и командование 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознаменной, ордена Суворова II степени бригады с освобождением населенного пункта Полтавка в Запорожской области. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

В поздравительной телеграмме глава Минобороны отметил мужество и профессионализм военнослужащих, подчеркнув, что их действия служат примером для всех защитников страны.

«Ваши доблесть, стойкость и преданность долгу служат ярким примером для всех, кто гордится защитниками нашего Отечества», - говорится в сообщении.

Андрей Белоусов также отметил, что бойцы бригады в самых сложных условиях демонстрируют несгибаемую волю, высокий уровень подготовки и настоящий боевой дух.

«Пусть отвага и единство останутся непоколебимыми», - подчеркнул министр.

Глава российского оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение поставленных задач и верность присяге, выразив уверенность, что они и впредь будут надежно защищать интересы России.

Об установлении контроля над Полтавкой Минобороны сообщило накануне в сводке о проведении специальной военной операции. Ведомство отметило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и овладели населенным пунктом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #запорожская область #Белоусов #полтавка
