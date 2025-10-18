МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
За ночь над Россией уничтожили 41 украинский беспилотник

Большую часть дронов (12) уничтожили над Брянской областью.
2025-10-18 07:50:57
© Фото: ТРК «Звезда»

За прошедшую ночь над Россией силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник. Дроны перехватили над 12 областями страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Большую часть беспилотников (12) уничтожили над Брянской областью. По 5 БПЛА – над Калужской областью и Республикой Башкортостан. Еще три дрона рухнули под Московской областью.

Шесть беспилотных летательных средств были перехвачены над Черным морем. По два дрона сбито над Белгородской и Орловской областями. По одному БПЛА российские силы ПВО уничтожили над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областями.

В ночь на 17 октября сбили 61 украинский беспилотник над шестью регионами России. Большинство дронов (32) были перехвачены над Республикой Крым, 13 беспилотников силы ПВО уничтожили над Ростовской областью, шесть БПЛА - над акваторией Черного моря.

Материал подготовили Екатерина Пономарева и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #пво #бпла #дроны
