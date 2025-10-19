Штурмовики 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая входит в 5-ю гвардейскую общевойсковую армию группировки войск «Восток», завершили освобождение Полтавки. Это крупное село в Запорожской области на западном берегу реки Янчур. Кадры боев за этот населенный пункт показало Минобороны.

Штурм был трудным из-за необходимости переправиться через реку на нескольких участках. Но благодаря авиаударам и поддержке артиллерии, а также помощи операторов дронов бойцы с Дальнего Востока выполнили эту задачу.

ВСУ потеряли важный район, где у них были укрепленные позиции. Площадь перешедшей под контроль ВС РФ территории составляет больше 12 квадратных километров. Штурмовики из группировки войск «Восток» очистили более 500 зданий в этом районе.

Российские военнослужащие продолжают успешно сражаться с украинскими боевиками. ВС РФ вытесняют противника из укрепленных мест и освобождают территории Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении российскими военнослужащими Полтавки в Запорожской области и Чунишино в ДНР. Кроме того, армия РФ ударила по объектам транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали действия ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.