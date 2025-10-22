МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов поздравил военных финансистов с профессиональным праздником

Глава оборонного ведомства отметил роль военных финансистов в обеспечении боеготовности армии.
2025-10-22 10:27:27
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав финансово-экономической службы Вооруженных сил, ветеранов и сотрудников ведомства с профессиональным праздником - Днем военного финансиста, который отмечается 22 октября.

В поздравлении, опубликованном в приказе Минобороны, Белоусов отметил значимую роль специалистов финансово-экономической службы в обеспечении боевой готовности армии и флота, социальной защите военнослужащих и контроле за рациональным использованием бюджетных средств.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что сотрудники службы продолжают реализовывать дополнительные меры поддержки военных пенсионеров, гражданского персонала, участников специальной военной операции и членов их семей.

«Уверен, что усердие и настойчивость, постоянное совершенствование методов работы, применение новейших технологий позволят сотрудникам службы и в дальнейшем образцово решать все поставленные задачи», - говорится в поздравлении министра.

Белоусов пожелал представителям финансово-экономической службы крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #военные финансисты #Белоусов
