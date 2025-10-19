Военнослужащие группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь жителям приграничных поселков Курской области. Ранее эти территории подверглись обстрелу со стороны боевиков киевского режима. Очередную партию помощи привезли в Кореневский район, там наших военнослужащих уже встречают местные жители.

«Развозим гуманитарную помощь мирным жителям, помогаем им. Чай, макароны, тушенка, консервы, рис - все, что необходимо. Еще шампунь, зубная паста, щетка, влажные салфетки», - рассказал связист с позывным Пилигрим.

Военнослужащие обеспечивают местное население продуктами питания, средствами гигиены и предметами первой необходимости в тех населенных пунктах, куда не могут добраться гражданские волонтеры. Особенно сложная ситуация сложилась в отдаленных поселках. Добраться до них можно только на специальной технике или внедорожниках. Именно в такие районы, в первую очередь, направляется гуманитарная помощь от наших военных. Местные жители поблагодарили военнослужащих группировки войск «Север».

Не отстают от военных и волонтеры Народного фронта. Окопные свечи, печки-буржуйки, лекарства и продукты - все это всегда необходимо на передовой. География поддержки постоянно расширяется. В зону СВО гумпомощь поступает со всей страны. Волонтеры плетут маскировочные и антидроновые сети. На призыв о помощи откликаются не только простые жители, но и крупные предприниматели. Они предоставляют бойцам внедорожники и дроны на оптоволокне. Все это помогает более эффективно выполнять задачи на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.