МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы группировки «Север» доставили гумпомощь жителям Курской области

В первую очередь военнослужащие доставляют продукты, лекарства и предметы личной гигиены жителям отдаленных поселков, до которых не могут добраться гражданские волонтеры.
2025-10-19 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь жителям приграничных поселков Курской области. Ранее эти территории подверглись обстрелу со стороны боевиков киевского режима. Очередную партию помощи привезли в Кореневский район, там наших военнослужащих уже встречают местные жители.

«Развозим гуманитарную помощь мирным жителям, помогаем им. Чай, макароны, тушенка, консервы, рис - все, что необходимо. Еще шампунь, зубная паста, щетка, влажные салфетки», - рассказал связист с позывным Пилигрим.

Военнослужащие обеспечивают местное население продуктами питания, средствами гигиены и предметами первой необходимости в тех населенных пунктах, куда не могут добраться гражданские волонтеры. Особенно сложная ситуация сложилась в отдаленных поселках. Добраться до них можно только на специальной технике или внедорожниках. Именно в такие районы, в первую очередь, направляется гуманитарная помощь от наших военных. Местные жители поблагодарили военнослужащих группировки войск «Север».

Не отстают от военных и волонтеры Народного фронта. Окопные свечи, печки-буржуйки, лекарства и продукты - все это всегда необходимо на передовой. География поддержки постоянно расширяется. В зону СВО гумпомощь поступает со всей страны. Волонтеры плетут маскировочные и антидроновые сети. На призыв о помощи откликаются не только простые жители, но и крупные предприниматели. Они предоставляют бойцам внедорожники и дроны на оптоволокне. Все это помогает более эффективно выполнять задачи на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #гумпомощь #волонтеры #Народный фронт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 