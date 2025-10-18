МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Молнии» поразил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

Наши дроноводы держат под контролем дороги, по которым противник пытается подвозить боеприпасы и осуществлять ротацию, а также бьют по технике и скоплению боевиков.
2025-10-18 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты БПЛА самолетного типа «Молния» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику и замаскированные пункты временной дислокации боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации в Харьковской области.

Дроноводы активно поддерживают наступление наших штурмовых групп, прикрывая их действия с воздуха. Работают по целям днем и ночью. За сутки бойцы совершают несколько запусков FPV-дронов и беспилотников самолетного типа.

«Наша задача - контролировать дороги противника, по которым он осуществляет подвоз. Перекрываем воздух противнику и не даем ему превосходить нас в чем-либо», - объяснил старший оператор БПЛА «Молния» с позывным Самурай.

В этот раз в ходе воздушной разведки было обнаружено крупное скопление военнослужащих ВСУ, препятствовавшее продвижению российских штурмовиков. Получив координаты, один из расчетов оперативно развернул БПЛА «Молния», оснастил его фугасной боевой частью и навел на цель. Ударный беспилотник, преодолев воздействие систем РЭБ и рубежи ПВО противника, успешно поразил скопление живой силы ВСУ. Не менее активно наши операторы дронов работают по инфраструктуре врага - антеннам, станциям РЭБ и различным усилителям сигнала.

«Усилители сигнал, различные антенны - мы "ослепляем" противника, не даем ему работать на далекие расстояния его беспилотниками. Мы выбиваем их антенны, лишаем их связи. Главная его задача - пролететь и отработать цель», - добавил Самурай.

Подготовка БПЛА начинается в ремонтной мастерской, где их собирают и тестируют. Затем аппараты оснащают боеприпасами, выбирая оптимальный вариант для конкретных задач. Благодаря специальной конструкции, эти беспилотники могут нести более мощное вооружение по сравнению с обычными коптерами, что существенно увеличивает их боевую эффективность.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #Харьковская область #ВСУ #молния
