Армия России освободила Плещеевку в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения Южной группировки войск.
2025-10-18 12:23:45
© Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие освободили Плещеевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Населенный пункт взяли под контроль подразделения Южной группировки войск.

В ДНР нанесены удары по механизированным, горно-штурмовым, штурмовым бригадам ВСУ, бригаде спецназа и бригаде теробороны в районах Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазено и Берестока.

Уничтожены 195 боевиков, четыре боевые машины, 13 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Накануне стало известно, что российские войска освободили Песчаное, Тихое и Приволье. Минобороны опубликовало кадры боев за населенный пункт Песчаное в Харьковской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ДНР #освобождение #Южная группировка войск #Плещеевка
